Cuerpo arbitral retiró de su zona al hijo de Javier Correa por "estar haciendo boludeces"

El hijo del delantero de Colo Colo Javier Correa, Bautista Correa, vivió una jornada especial como pasapelotas en el triunfo 3-1 sobre Coquimbo Unido, donde su papá marcó dos goles y los festejó junto a él.

Pero no fue solo eso, porque además, el cuerpo arbitral encabezado por Héctor Jona tomó una medida con el juvenil del cuadro "albo", a quien hicieron que dejara la zona junto al banco de suplentes.

Según supimos en Cooperativa Deportes, Bautista Correa fue retirado de al lado de la banca y no fue expulsado.

De acuerdo a lo que indicó Javier Correa en zona Mixta, el cuarto árbitro, Juan Lara Luco "lo sacó porque estaba haciendo boludeces. Estaba con las mañitas que aprendió en Estudiantes, escondiendo la pelota, y lo sacaron".