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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Cuerpo arbitral retiró de su zona al hijo de Javier Correa por "estar haciendo boludeces"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Bautista Correa tuvo funciones de pasapelotas en la victoria sobre Coquimbo Unido.

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El hijo del delantero de Colo Colo Javier Correa, Bautista Correa, vivió una jornada especial como pasapelotas en el triunfo 3-1 sobre Coquimbo Unido, donde su papá marcó dos goles y los festejó junto a él.

Pero no fue solo eso, porque además, el cuerpo arbitral encabezado por Héctor Jona tomó una medida con el juvenil del cuadro "albo", a quien hicieron que dejara la zona junto al banco de suplentes.

Según supimos en Cooperativa Deportes, Bautista Correa fue retirado de al lado de la banca y no fue expulsado.

De acuerdo a lo que indicó Javier Correa en zona Mixta, el cuarto árbitro, Juan Lara Luco "lo sacó porque estaba haciendo boludeces. Estaba con las mañitas que aprendió en Estudiantes, escondiendo la pelota, y lo sacaron".

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