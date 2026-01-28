De Paul y el desafío de ser capitán en Colo Colo: Es algo muy lindo y lo tomo con responsabilidad

El portero de Colo Colo, Fernando de Paul, se refirió al nuevo escenario que enfrenta el plantel ante la posible salida de Esteban Pavez y comentó la posibilidad de asumir como capitán en el cuadro albo de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno.

"A mí me tocó llevar la jineta en algunos partidos (de pretemporada) y, como dije en su momento, lo hago con mucha responsabilidad. Es algo muy lindo para mí sabiendo los jugadores importantes que han pasado por este club", planteó el "Tuto" en conferencia de prensa.

En esa línea, el arquero reconoció que "cuento con el apoyo de mis compañeros, pero eso se irá viendo a medida que pase el campeonato. Es una decisión del cuerpo técnico quién debe llevar la cinta".

Respecto a la partida del actual capitán rumbo al fútbol extranjero, De Paul no escatimó en elogios para el volante central, destacando su legado en Macul.

"Esteban es nuestro capitán, un referente y colocolino sobre todas las cosas. A los que llegamos hace poco nos hizo entender lo que significa esta institución para el país", aseguró el portero.

Pese a la posible baja de Pavez, el cancerbero destacó que el equipo mantiene figuras de peso para guiar al grupo en la temporada 2026, mencionando especialmente al "Rey Arturo".

"Tenemos a Arturo (Vidal), que sabemos todos lo que significa para la institución y para nosotros. Hay muchos jugadores de experiencia", expresó.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

Colo Colo se verá las caras este sábado 31 de enero ante Deportes Limache por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco albo jugará a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa", de Valparaíso.