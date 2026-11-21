Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, se perderá este domingo el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

El club publicó este sábado la cita de citados y en el parte médico explicó la ausencia del "King", señalando que tiene una sobrecarga en el tobillo derecho y se encuentra en tratamiento kinésico.

Vidal quedó resentido del tobillo el pasado 8 de noviembre, cuando se lesionó en el partido en donde conquistó el título el Cacique, el triunfo ante Ñublense en Chillán.

También serán bajas en Colo Colo el delantero Javier Correa, quien fue operado en su rodilla derecha, y el lateral Diego Ulloa, quien sufrió una fractura costal.

El clásico entre Colo Colo y la UC está programado para este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.