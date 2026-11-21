Universidad de Chile sacó adelante un batallado encuentro en Rancagua tras imponerse por 0-1 ante O'Higgins y se consolidó en el segundo puesto, estirando su ventaja sobre Universidad Católica en la lucha por el "Chile 2" a falta de dos fechas para finalizar la Liga de Primera.

Pese al protagonismo inicial de la escuadra laica, el conjunto rancagüino equiparó el trámite de las acciones y generó peligro mediante un zurdazo elevado de Arnaldo Castillo (21') y una profunda arremetida de Joaquín Tapia (25') que el propio ariete paraguayo no consiguió finiquitar.

El panorama se tornó adverso para los de Fernando Gago en el complemento tras la expulsión por doble amarilla de Igor Lichnovsky (52'), lo que permitió a los locales volcarse al ataque y desperdiciar una opción clara en los pies de Tapia tras eludir a Gabriel Castellón (65').

Cuando peor lo pasaba el cuadro forastero, Charles Aránguiz metió un pase filtrado para Eduardo Vargas, quien definió de "sombrerito" ante el achique de Omar Carabalí para estructurar el único gol del compromiso y alcanzar su conquista número 50 con la camiseta "azul" (75').

Con este resultado, Universidad de Chile ratificó su campaña perfecta en Rancagua durante 2026 al sumar su cuarto festejo en este reducto, llegar a 54 puntos el segundo lugar y sacarle 5 unidades de diferencia a la UC, que tendrá la dura tarea de visitar a Colo Colo este domingo.

Ahora, el "Romántico Viajero" se enfocará en visitar a Deportes Concepción el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT); mientras que O'Higgins se estancó en 31 unidades en el duodécimo puesto, quedando a cinco del descenso y deberá buscar una mejor versión ante Everton en la misma jornada a las 20:30 (23:30) en el Sausalito.

Ficha del O'Higgins vs. Universidad de Chile:

O'HIGGINS (0): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo [C] (71' Nicolás Garrido), Miguel Brizuela (83' Leandro Díaz), Luis Pavez Muñoz; Tomás Avilés (71' Ignacio Schor); Joaquín Tapia (71' Santiago Toloza), Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bastián Yáñez (83' Esteban Moreira); Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz [C] (85' Tobías Reinhart), Lucas Barrera, Marcelo Morales; Agustín Arce (90' Nicolás Fernández), Ignacio Vásquez (55' Fabián Hormazábal); Eduardo Vargas (85' Juan Martín Lucero). DT: Fernando Gago

ESTADIO: Estadio El Teniente, Rancagua

ARBITRO: Juan Ignacio Lara

GOLES: 0-1: 76' Eduardo Vargas (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 37' Luis Pavez Muñoz (OHI); 40' Igor Lichnovsky (UCH); 78' Arnaldo Castillo (OHI); 84' Marcelo Morales (UCH); 90+7' Santiago Toloza (OHI)

TARJETAS ROJAS: 52' Igor Lichnovsky (UCH)