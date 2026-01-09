¿Cuándo y dónde ver "Eterno", el documental del centenario de Colo Colo?

Luego de su paso por los cines nacionales, la película documental "Eterno", que recorre los 100 años de Colo Colo, se emitirá por primera vez en la TV abierta nacional.

La cinta que tiene a Benjamín Vicuña como David Arellano y además cuenta con la participación de varios históricos del "Cacique" tendrá su debut televisivo en TVN y sus plataformas digitales.

El canal público confirmó con bombos y platillos la emisión de "Eterno" para este sábado 10 de enero a las 22:30 horas.

Además, el documental será exhibido en la Cineteca Nacional (Centro Cultural La Moneda) el jueves 15 de enero a las 20:00 horas.