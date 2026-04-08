Edmundo Valladares no le cierra la puerta a la presidencia de Blanco y Negro: "Lo vamos a evaluar"

En las afueras del Estadio Monumental, Edmundo Valladares, presidente del CSyD Colo Colo, abordó los rumores sobre una posible candidatura para liderar nuevamente a Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del club y al respecto, el dirigente fue cauto pero abierto a la posibilidad.

"Lo vamos a evaluar. No son situaciones que hayamos discutido todavía ni hemos conversado con los bloques tampoco. Siempre nuestra postura es que lo que se pueda construir sea buscando lo mejor para Colo Colo", señaló.

De cara a la junta de accionistas de fin de mes, Valladares destacó el rol clave que juega el CSD en la toma de decisiones: "Tenemos una fuerza importante dentro de la mesa. Representamos a los socios y tenemos un respaldo muy importante del pueblo colocolino. Lo comunicaremos oportunamente", añadió.

Al ser consultado por la continuidad de Aníbal Mosa, el dirigente consideró "válido" que se mantenga al mando, aunque evitó profundizar en una evaluación detallada de su gestión: "En todas las gestiones hay puntos altos y otros no tanto. Hay cuestiones que siempre hay que mejorar, pero lo evaluaremos internamente", expresó.

Finalmente, Valladares valoró el trabajo realizado en la Comisión Estadio, destacando el consenso logrado para buscar los recursos necesarios para la remodelación del recinto de Macul.

"Después de mucho tiempo se ha podido tener un avance. Respecto a la empresa que buscaría los recursos, siento que nos hemos podido poner de acuerdo y contribuir. Es algo muy ambicioso para la institución", concluyó.