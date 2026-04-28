Edmundo Valladares y el recambio en el arco de Colo Colo: "Hay que confiar en la cantera"

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, se mostró satisfecho con el rendimiento de los porteros jóvenes del elenco albo y abordó la posibilidad de sumar refuerzos ante la baja de Fernando de Paul.

Sobre la reciente actuación de Gabriel Maureira, Valladares no escatimó en elogios: "Lo vemos con harta alegría. Hay un trabajo importante que lleva un tiempo tratando de formar a los jugadores de casa. En el caso de los arqueros, hay un buen nivel en general de los chicos que vienen, no solo de Gabo Maureira, sino de Edu (Villanueva) y Santiago (Tapia)", dijo a Cooperativa Deportes.

"Lo que mostró el otro día confirma que hay un nivel importante y que hay que confiar en la cantera", añadió el dirigente albo.

La situación de Fernando de Paul, quien fue sometido a operación, mantiene en alerta al cuerpo técnico. Valladares explicó que la decisión de buscar un reemplazo dependerá de los plazos médicos.

"Habrá que evaluar la llegada de otro arquero si tiene una recuperación muy prolongada. Si Fernando no hubiese tenido este infortunio, creemos que habría sido bueno mantenernos con él y los chicos que vienen de abajo", señaló, destacando que Maureira mostró "personalidad a toda prueba".

Valladares también se refirió a la política institucional de que el 60 por ciento del plantel sea formado en casa, destacando que el actual cuerpo técnico de Fernando Ortiz ha seguido este lineamiento.

"Colo Colo te obliga a ganar siempre, el paladar del colocolino es de ganar, gustar y ojalá golear. En el papel parece difícil de sostener, pero la forma es que el trabajo sea constante", afirmó.

Para el timonel del CSD, potenciar las divisiones inferiores es clave para la competitividad internacional: "Creemos que tiene que ser un círculo virtuoso: que los chicos logren triunfar, ganar cosas y luego puedan salir para que venga alguien de abajo a reemplazarlo. Tenemos que potenciar el trabajo con los chicos para poder competir internacionalmente, entendiendo que no hay fair play financiero".