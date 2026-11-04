Eduardo Loyola y el futuro de Ortiz: Se verá cuando termine la liga o antes si alcanzamos la copa

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, conversó con Cooperativa Deportes sobre el futuro del técnico Fernando Ortiz en Colo Colo y reafirmó la postura del directorio, señalando que ese tema se verá cuando termine la Liga de Primera, aunque deslizó que se puede ver antes, si es que los albos ganan el título.

"Nosotros lo ratificamos cuando muchos pedían que lo despidieran, hay que recordar después del partido con Limache. Le hemos dado todo nuestro apoyo y los resultados están a la vista. Hay que esperar que termine el campeonato y en ese momento veremos la continuidad", comentó en primera instancia Loyola.

Al ser consultado sobre posibles ofertas desde el extranjero para el "Tano", Loyola remarcó que el tema económico es solo "una variable" para tratar en la renovación del cuerpo técnico.

"Ellos tienen familia, están contentos en Chile, se han encontrado con un club espectacular y la gente los estima", comentó.

"Y está el proyecto deportivo detrás de una renovación. Y eso se verá una vez termine el campeonato, o antes si alcanzamos la copa pronto", aseveró.

Finalmente, Loyola también abordó el futuro de Arturo Vidal, capitán del equipo, y sostuvo que también debe esperar el fin del campeonato para ver su situación.

"Lo primero es lo primero, y este caso es el cuerpo técnico y de ahí seguirá", señaló.

Sin embargo, aseguró que "Arturo tiene que estar tranquilo, es un hombre de la casa, lo conozco desde antes que subiera al primer equipo".

"Puedo comprender, pero hay una decisión del directorio de hacer las cosas ordenadamente y lo estamos cumpliendo", sentenció.