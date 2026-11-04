Juan Gabriel Valdés: Pese a la derrota, Trump podrá seguir tomando decisiones con libertad

El excanciller y exembajador de Chile en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés afirmó en Lo que Queda del Día en Cooperativa que, pese a la histórica derrota republicana en las elecciones de medio mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, puede seguir tomando "decisiones extraordinariamente complicadas" en materia internacional.

"El panorama que se presenta por delante es extraordinariamente difícil de determinar: van a ocurrir cosas inesperadas y, si bien la victoria demócrata es muy fuerte, las potencialidades que tiene todavía Trump para seguir con sus propias visiones e imponer sus puntos de vista todavía no están del todo canceladas. Eso hay que decirlo de inmediato", sostuvo el diplomático.

"Es un pato cojo (hasta cierto punto); él puede tomar decisiones extraordinariamente complicadas desde el punto de vista presupuestario e internacional, tanto ahora como después del 20 de enero (cuando su mandato se acabe), porque el Congreso tiene muy pocas posibilidades de impedir que el presidente tome decisiones que no le gusten", señaló Valdés.

"Vale decir, el mandatario de EE.UU. tiene mucha libertad para determinar ataques o determinar políticas en las que el Congreso no participa más que de forma reactiva", precisó.

De hecho, dado que tras las elecciones legislativas tienen poco margen de acción a nivel interno, los presidentes norteamericanos "se dedican a desarrollar iniciativas internacionales. En el caso de Trump, es evidente que él ha propuesto, por ejemplo, un acuerdo de control de armamentos con China y con Rusia que no ha tenido mayor eco (...). O lo de (buscar un cambio de régimen en) Cuba, que es extraordinariamente delicado y pienso que puede ser muy difícil para el Congreso controlar lo que quiera hacer Rubio o el mandatario en el próximo futuro", analizó el exembajador.

En este contexto, ¿qué se espera para Chile?

En materia internacional, los aranceles impuestos globalmente por Washington y el Escudo de las Américas son iniciativas de Trump que han afectado e involucrado a Chile.

En este contexto, Valdés dijo que los gravámenes "son un tema en el que tampoco el Congreso incide, por lo que el republicano va a poder seguir haciendo lo que quiera. Sin embargo, hay una reacción muy fuerte en contra de la manera sobre cómo él ha llevado la política, tanto interna como externa y, por lo tanto, me imagino que él va a tener que repensar lo que va a hacer hacia adelante".

Además, afirmó que el resultado de las elecciones legislativas anticipan "un cambio de rumbo del viento" de las tendencias políticas, que se han alejado progresivamente de la extrema derecha y "cuyos gobiernos y las propuestas que Estados Unidos está haciendo, como el Escudo de las Américas, van a debilitarse seriamente".

En consecuencia, "el Presidente Kast, que ha tenido dudas al respecto -o por lo menos sus ministros de Defensa (Fernando Barros) y de Relaciones Exteriores (Francisco Pérez Mackenna) las han tenido-, hoy confirmarán que sería un grave error el ingresar a este Escudo con la mayoría que ha obtenido la oposición norteamericana en las elecciones", indicó quien fue canciller durante el último año de Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

"Por lo tanto, creo que va a cambiar la influencia de Washington. Un gobierno que pierde de esta manera tiene menor influencia en el mundo, y eso se va a notar en Europa y se va a notar también particularmente con China y Rusia, los rivales de Estados Unidos", cerró Valdés.