Claudio Aquino fue sometido a cirugía de urgencia este miércoles

Colo Colo informó que el jugador argentino Claudio Aquino sufrió una apendicitis y fue sometido a una cirugía de urgencia durante este miércoles.

En el parte médico, el club detalló que Aquino tuvo un "cuadro de apendicitis aguda por lo que fue derivado al servicio de urgencia donde se certifica el diagnóstico y se realiza de manera exitosa una cirugía de apendicectomía laparoscópica".

"El jugador se encuentra en recuperación", concluyó el cuadro albo.

Esta situación médica justo afecta a Aquino solo días después de su regreso a las canchas, ya que el pasado viernes jugó cerca de media hora en la goleada de Colo Colo a Universidad de Concepción en el Monumental.

El próximo partido de Colo Colo será ante Ñublense el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en Chillán, por la fecha 27 de la Liga, un duelo en donde los albos, si ganan, se coronarán campeones del torneo.