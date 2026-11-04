"Justo homenaje": Desbordes destacó figura de Bachelet al inaugurar centro que lleva su nombre

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Centro Comunitario Michelle Bachelet Jeria, ubicado en el barrio Matta Sur, una cita que contó con la participación de la expresidenta (PS) y que estuvo marcada por reconocimiento cívico entre ambos sectores políticos.

El jefe comunal destacó la trayectoria de la exmandataria y reivindicar la importancia de reconocer los méritos, pese a las diferencias políticas: "Que el centro pase a llevar su nombre, presidenta, me parece un justo homenaje porque estamos reconociendo una dimensión de la vida nacional que usted contribuyó a instalar con fuerza en las políticas públicas. Pienso que no debemos perder las oportunidades de hacer estos gestos republicanos que construyen sociedad, y que no es exagerado decir que para usted gobernar fue cuidar", expresó.

"Chile es más grande que cualquiera de nuestras diferencias. Quienes entienden eso y ponen la unidad del país por sobre los liderazgos personales, por sobre la unidad del partido o de su propio sector, están cuidando Chile y pucha que cuesta", enfatizó el alcalde.

Desbordes también recordó que "tuve la oportunidad de respaldar públicamente su postulación como secretaria general de las Naciones Unidas. No he cambiado de opinión, presidenta. Habría sido una gran secretaria general".

La ceremonia se llevó a cabo pocos días después de que el municipio realizara un homenaje similar al expresidente Sebastián Piñera, dando su nombre a un centro comunitario en el barrio Yungay.

Por lo anterior, el alcalde vinculó ambos hitos como expresiones de respeto hacia exmandatarios de distintas sensibilidades políticas y recordó la relación que éstos mantuvieron, pese a haber sido adversarios políticos.

Bachelet valoró señal de unidad de Desbordes: "Lo comparto plenamente"

Por su parte, la exmandataria valoró el tono ocupado por el líder municipal y señaló que "siempre he creído que los cuidados son esenciales para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Cuidados que históricamente han sido invisibilizados y han recaído de forma desproporcionada sobre las mujeres".

"Tengo la convicción de que las mejores políticas públicas son las que se construyen a lo largo del tiempo, con acuerdos y trabajo colaborativo entre distintos sectores. Así que podemos tener diferencias, alcalde, pero la verdad que todo lo que dijo en su discurso yo lo comparto plenamente, y no me refiero a la parte que me hablaba a mí", resaltó la dos veces mandataria.

Recuperación patrimonial en Matta Sur

El nuevo centro comunitario funcionará en el antiguo edificio del asilo de las Hermanitas de los Pobres, cuya construcción se remonta a 1898.

El inmueble, que dio acogida a personas mayores durante más de un siglo, debió cerrar tras los daños causados por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y fue declarado monumento histórico en 2012. Los trabajos de recuperación del recinto se extendieron a lo largo de cuatro administraciones municipales.

Actualmente, el espacio albergará a la Oficina de Personas Mayores, la brigada de cuidados, programas de apoyo para personas con dependencia y la Oficina de Discapacidad y Neurodivergencia, además de ofrecer talleres, actividad física y orientación social y jurídica a los vecinos.