El campeón Colo Colo quiere mantener su buen ritmo en amistoso ante Racing
Los albos enfrentarán a la Academia en el "Ester Roa".
Los albos enfrentarán a la Academia en el "Ester Roa".
Colo Colo, flamante campeón de la Liga de Primera, afrontará este viernes su primer partido tras ganar el título, un amistoso internacional ante Racing de Avellaneda, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Ester Roa" de Concepción, con el objetivo de mantener el rodaje del equipo durante el receso por la fecha FIFA.
Los albos vencieron a Ñublense el domingo y bajaron la estrella 35 en Chillán, aunque la temporada no está terminada, ya que la próxima semana debe jugar el clásico ante Universidad Católica y también espera por la programación para las semifinales de la Copa Chile ante O'Higgins.
En ese contexto, el técnico Fernando Ortiz no quiere que el equipo pierda ritmo, y por eso dará minutos a varios en el plantel, considerando también afronta el amistoso con muchas ausencias.
Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Iván Román y Víctor Méndez están con La Roja para mis amistosos con Colombia; y Vozinha también fue citado por Cabo Verde por la fecha FIFA.
En el plano de los jóvenes, Gabriel Maureira, Alonso Olguín, Paolo Castro y Vicente Martínez fueron citados en La Roja Sub 20; y Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo jugarán el Mundial Sub 17 en Catar.
Además, están lesionados Claudio Aquino, Leandro Hernández, Arturo Vidal y Javier Correa.
La formación que usará Colo Colo será con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Lautaro Pastrán, Gedeón Díaz, Francisco Marchant; y Maxi Romero.
Racing, por su parte, tuvo una temporada para el olvido en Argentina, ya que quedó fuera de los play-offs y tampoco logró una clasificación a copas internacionales, cortando una racha de 12 años consecutivos con presencias en torneos de Conmebol.
Con Sebastián Romero como DT interino, la posible formación de Racing será con Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Matías Pérez, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Ulises Ortegoza, Adrián Fernández; Lautaro Díaz, Francisco Fraga y Elías Torres.
Todos los detalles de este amistoso los podrás seguir en Cooperativa.cl.