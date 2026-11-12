La Roja de Nicolás Córdova mide su nivel en el primer desafío amistoso contra Colombia

La selección chilena, dirigida por Nicolás Córdova, visita este viernes a Colombia en Cali, a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT), en el primero de los dos amistosos pactados para la fecha FIFA de noviembre, con el objetivo de medir su nivel y mantener el alza que mostró en el triunfo ante México en octubre.

El encuentro se disputará en el Estadio "Pascual Guerrero", y las ganancias de las entradas serán destinadas para ayudar a los damnificados del terremoto que devastó el centro-oeste de Colombia en agosto pasado.

Para La Roja es una gran prueba para medir el nivel actual de la selección en el plano sudamericano, pensando que en 2028 será la Copa América y Colombia es uno de los rivales en las Clasificatorias para el Mundial 2030.

En la última fecha FIFA, Chile perdió con Canadá y Estados Unidos, pero logró levantarse con un triunfo importante ante México, que permitió subir la moral y la confianza del equipo, que intentará mantener esas buenas sensaciones en la ciudad colombiana.

Para el amistoso, las novedades en La Roja es el regreso de Guillermo Maripán, quien se perdió la gira en Norteamérica, y Williams Alarcón, quien vuelve después de dos años.

Además, hay dos bajas en defensa: Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz, ambos lesionados y liberados de la convocatoria.

La posible formación de Chile será con

Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villalba, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez

Colombia, por su lado, vivirá un partido especial, ya que desde hace 27 años que no juega un partido en Cali.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo también llega con bajas importantes: Luis Díaz, quien se recupera de una lesión; el arquero Alvaro Montero y el volante Richard Ríos.

Sin embargo, estas ausencias le permitirán a Lorenzo probar nuevos jugadores, como Juan Arizala, Daniel Mosquera y Camilo Mena.

La posible oncena titular de Colombia será con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Juan Rengifo; y Luis Suárez.

El amistoso será arbitrado por el ecuatoriano Augusto Alarcón.

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