Explosión en departamento de Santiago Centro dejó tres fallecidos

🔴 AHORA: el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, informa el fallecimiento de 3 personas en #incendio que afectó departamento de primer piso, en San Dionisio y Longaví, en la comuna de #Santiago. @Comandantecbs @Muni_Stgo https://t.co/UVA8PZW4Gw

La explosión en un departamento de la comuna de Santiago provocó la muerte de dos adultos y un niño la madrugada de este viernes.

El hecho ocurrió en el primer piso de un edificio de tres niveles, que es parte de un condominio ubicado en la esquina de las calles San Dionisio y San Alfonso.

Bomberos logró controlar el fuego rápidamente, evitando que se propagara hacia otras viviendas del inmueble, las que de todos modos fueron evacuadas.

Sin embargo, una vez circunscrito el incendio, el personal confirmó el fallecimiento de las tres personas que se encontraban dentro del departamento afectado: una pareja y el hijo de ambos, de 6 años.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, señaló que la emergencia ocurrió en el primer piso del edificio: "A la llegada de Bomberos, nos informan que había posibles víctimas en el interior. Priorizamos la búsqueda de rescate; no obstante, no fue fructífera. Por la alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida".

Tras controlar las llamas, agregó, "logramos encontrar a tres personas fallecidas en el interior del departamento, que serían dos adultos y un menor de edad".