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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

El escueto repaso de Ortiz al empate con Palestino: "El fútbol tiene esas cosas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DT de Colo Colo entregó cortantes respuestas luego de amargo resultado en Santa Laura.

El escueto repaso de Ortiz al empate con Palestino:
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Con evidente frustración, Fernando Ortiz realizó una conferencia exprés de tres minutos luego del empate 1-1 de Colo Colo ante Palestino, con breves conceptos respecto al encuentro por la fecha 25 de la Liga de Primera.

"Nos llevamos un empate que, al analizarlo un poco más profundo, simplemente quizás no tuvimos el juego que quisimos, que preparamos, pero hay que seguir", dijo en la zona mixta tras el partido.

"Mañana se trabajará, se corregirá y tendremos el día viernes, en casa y con nuestra gente, un rival también difícil", sumó.

Sobre los cuatro partidos al hilo sin ganar, se limitó a decir que "es parte del deporte". Además, fue tajante al responder sobre una eventual preocupación de que Universidad de Chile acorte distancia: "No, me enfoco en la U de Concepción".

Ortiz indicó que el traspié fue del equipo "en general, un poco de todo", evitando hablar sobre la buena actuación de Vozinha pues "no me gusta hablar en lo personal. El equipo no estuvo fino a la hora de poder sacar una victoria y seguiremos trabajando".

"Hemos creado situaciones. Las hemos convertido, las otras las hemos cerrado y el fútbol tiene esas cosas. Cuando no eres efectivo cuesta meterla, pero seguiremos trabajando para lograr una victoria", expuso.

El técnico también se ofuscó al ser consultado por el ingreso de varios defensores desde la banca: "Lo vieron. Tengo dos lesionados ¿Crees que fue defensivo o porque tenía que hacer dos cambios? Intento hacer un buen cambio al tomar la decisión; tuve dos cambios obligados".

Respecto a la lesión de Leandro Hernández por la violenta falta que le valió la expulsión a Dilan Zúñiga en el final, el DT recordó que "al 'Chino' me lo golpearon fuerte. Espero que sea una contractura leve".

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