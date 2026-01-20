Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Emiliano Amor encontró club tras su salida de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sirio-argentino jugará en la primera división trasandina.

Luego de su salida de Colo Colo, el defensor sirio-argentino Emiliano Amor encontró club luego de ser oficializado como jugador de Defensa y Justicia de la Primera División trasandina.

"Bienvenido Emiliano", manifestó el "Halcón" en redes sociales junto a una foto del zaguero con la camiseta amarilla y verde del equipo.

¿Cuántos títulos ganó Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor, de 30 años, llegó a Colo Colo a inicios de 2021 y se transformó en un jugador clave de la defensa.

Con el cuadro albo sumó en estos cuatro últimos años un total de 128 partidos, ganando con el equipo de Macul dos Campeonatos Nacionales, dos Supercopa y dos Copa Chile.

En portada