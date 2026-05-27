Estudio destacó a Colo Colo como el club chileno más popular en redes sociales

Colo Colo volvió a marcar presencia internacional fuera de la cancha, luego de aparecer como el club chileno más popular en redes sociales en el ranking elaborado por el Observatorio del Fútbol CIES, que midió seguidores en Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube.

De acuerdo al estudio, el cuadro "albo" suma cerca de 7,1 millones de seguidores en sus cuentas oficiales, con un desglose de 2,5 millones en Facebook, 2,6 millones en Instagram, 500 mil en TikTok, 1,2 millones en X y 300 mil en YouTube, cifras que lo dejan como el principal representante chileno en la medición.

El ranking mundial es encabezado por Real Madrid, con 488 millones de seguidores, seguido por Barcelona, con 442 millones, y Manchester United, con 239 millones. Más atrás aparecen Paris Saint-Germain, con 208 millones; Manchester City, con 188 millones; Liverpool, con 180 millones; Juventus, con 178 millones; Bayern Munich, con 165 millones; Chelsea, con 156 millones, y Arsenal, con 118 millones.

En el plano sudamericano, el primer lugar corresponde a Flamengo, que figura además como el club no europeo con mayor arrastre digital, con 71,6 millones de seguidores. El listado también considera a potencias argentinas y brasileñas como Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Corinthians y otros equipos de fuerte impacto continental.

Además, entre los clubes sudamericanos fuera de Argentina y Brasil, CIES destacó a Atlético Nacional, con 11,63 millones de seguidores; Barcelona SC, con 8,08 millones, y Colo Colo, con 7,15 millones, por delante de equipos como Alianza Lima, Universitario, Millonarios, América de Cali, Junior y Olimpia.

El dato refuerza el peso histórico y popular de Colo Colo en el fútbol chileno, ahora también expresado en el ecosistema digital, donde el club albo sostiene una comunidad amplia y activa en las principales plataformas sociales.

El estudio corresponde al Weekly Post 548 del Observatorio del Fútbol CIES, que ordenó a los clubes del mundo según su número de seguidores en las principales plataformas sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, considerando las cuentas oficiales a mayo de 2026.

El informe destacó el amplio dominio de Real Madrid y Barcelona, además del crecimiento de Bayern Munich entre los diez primeros, y consignó que 25 países tienen presencia en el top 100, con España, Inglaterra y Brasil como las naciones con más clubes representados.

Top 10 mundial de clubes con más seguidores en redes sociales

Real Madrid: 488 millones Barcelona: 442 millones Manchester United: 239 millones Paris Saint-Germain: 208 millones Manchester City: 188 millones Liverpool: 180 millones Juventus: 178 millones Bayern Munich: 165 millones Chelsea: 156 millones Arsenal: 118 millones

Clubes sudamericanos más populares en redes sociales, sin Argentina ni Brasil