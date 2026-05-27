"Estoy muy satisfecho": Director del Migraciones inspeccionó zanja y presencia militar en Colchane

El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum (RN), expresó estar "muy satisfecho" con el despliegue militar y el trabajo de mantenimiento y avance de la zanja que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ejército llevan a cabo en Colchane (Región de Tarapacá).

El jefe de Migraciones viajó a dicha comuna fronteriza con el fin de reunirse con autoridades locales y fiscalizar las obras y el despliegue militar en la zona, que han sido "tremendamente efectivos", aseguró el exdiputado.

"Tuvimos una muy buena reunión con la PDI, el Ejército, Carabineros y el comisionado (presidencial) para la Macrozona Norte (Alberto Soto). La verdad es que estamos bien satisfechos con lo que hemos visto: hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones, que son muy escasas", afirmó Sauerbaum.

"Hace un año atrás, por ejemplo, había más de 2.500 ingresos clandestinos, y hoy llegamos a 265 en esta misma fecha. Es una clara muestra de que el trabajo ha sido tremendamente efectivo. Es muy importante el aumento que ha tenido la presencia militar desde el 16 de marzo, que ha subido en un 48% para disuadir a quienes quieran entrar ilegalmente (al país)", añadió el director del Sermig.

"Hoy en día, más que en el ingreso irregular de personas, el problema se enfoca en el contrabando, el tráfico de drogas y el crimen organizado, que ve amenazadas sus actividades por esta presencia y por la tecnología que se está ocupando. La verdad, estoy muy satisfecho de lo que se está desarrollando y vamos a seguir dándole apoyo desde el Gobierno central y el Ministerio del Interior", cerró.

La autoridad también recorrió el puesto fronterizo ubicado en el sector de Cerrito Prieto -localizado al norte del complejo de Colchane-, donde las fuerzas militares desplegadas también hicieron ejercicios de demostración.