Ministro Quiroz adelantó noticias "un poco más positivas" en precios de las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó noticias "positivas" en el precio de los combustibles, en medio de los avances en la búsqueda de un acuerdo en el conflicto en Medio Oriente.

Las proyecciones para esta semana, luego de una calma en los precios durante el último mes, son de un alza de 37 pesos por litro en los combustibles y de una caída de 33 pesos por litro en el diésel.

"Obviamente que hay una buena noticia, todavía muy incipiente, de que se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente, de la guerra, y la gasolina ha seguido subiendo en el mundo. El diésel ha ido aflojando y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible sobre todo en temas de inflación hacia adelante, así que vamos a tomar una decisión que es a la vez responsable, pero que no va a tener mayor impacto y que probablemente tengamos con algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva", planteó el ministro.

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, manifestó que "después de varias semanas de relativa estabilidad en el precio de las bencinas, hoy día vemos un nuevo aumento en el precio de venta del litro de bencina al público, básicamente por fenómenos muy específicos, entre ellos el aumento del precio del dólar, el aumento en el precio de los combustibles a nivel internacional".

"Es probable que en las próximas semanas, dependiendo de cómo vayan evolucionando las conversaciones, tendremos nuevamente variaciones en distintos sentidos", adelantó.