Una particular visita tuvo este sábado el Estadio Monumental con la presencia de la familia del portero caboverdiano Vozinha, que llegó al recinto de Macul para acompañarlo en el compromiso entre Colo Colo y Deportes La Serena.

Sin embargo, los cercanos al experimentado guardameta africano se quedaron con las ganas de verlo en acción, debido a que el arquero fue suplente en el encuentro ante el conjunto "granate".

De todas maneras, la familia del seleccionado de Cabo Verde pudo acompañar al futbolista en uno de los compromisos que marcaron la recta final de la temporada.

El técnico de los "albos", Fernando Ortiz, comentó que el jugador africano puede ser titular a mitad de semana en semifinales de Copa Chile, por lo que espera que su famiia pueda acudir al estadio.