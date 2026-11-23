Un ambiente de total alegría vive Colo Colo en este cierre de temporada. Luego de asegurar hace algunas semanas el título del Campeonato Nacional 2026, el elenco albo concretó la renovación del entrenador Fernando Ortiz para el próximo año y el domingo estrenó su corona con una contundente goleada por 3-0 sobre Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Finalizado el compromiso ante el conjunto cruzado, el mediocampista Víctor Felipe Méndez conversó con TNT Sports y destacó la importancia de haber asegurado la continuidad del director técnico, subrayando la competencia interna que ha sabido mantener en el plantel.

"Creo que el 'profe' entrega mucha confianza al grupo. Ha sido un año donde hemos trabajado muy bien. Él sabe encontrar al equipo dentro de la semana. Con mis compañeros nadie se ha sentido titular durante todo el año y eso ha mantenido el alza del equipo. Que se le haya permitido renovar es muy importante para la institución, es la base para el próximo año", sostuvo el volante.

Respecto al desarrollo del duelo ante la UC, Méndez explicó que el plan de partido estuvo enfocado en manejar la pelota para neutralizar las transiciones del rival, que llegaba urgido de sumar puntos.

"Era un partido muy difícil, necesitaban un triunfo ellos. Nosotros planteamos el partido en la semana de la mejor manera. Sabíamos que ellos iban a jugar de contragolpe. Tratamos de evitar eso manteniendo la posesión de balón. Hicimos un partido muy correcto en todas las líneas que nos permitió ganarlo. Feliz por el triunfo", analizó.

Por último, el futbolista albo profundizó en cómo el dominio del balón les permitió encontrar profundidad en ataque y valoró el reencuentro goleador en ofensiva: "Cuando no tenemos el control del balón, quizá nos vemos con un poco de problemas. Pero cuando empezamos a tenerlo, generamos los espacios. Mantenemos una buena posesión que nos hace crear espacios. Feliz por el triunfo y por Maxi (Romero), que pudo convertir otra vez".