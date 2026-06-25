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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Felipe Raipán y su gol ante O'Higgins: Recordé por todo lo que he pasado

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Autor: Redacción Cooperativa

El joven delantero de 16 años habló tras darle el triunfo a Colo Colo en Copa Chile.

Felipe Raipán y su gol ante O'Higgins: Recordé por todo lo que he pasado
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Felipe Raipán, delantero de 16 años y canterano de Colo Colo, manifestó su emoción tras el gol agónico para darle la victoria 3-2 ante O'Higgins en el Estadio Monumental por la Copa Chile.

"Cuando metí el gol recordé todo lo que he pasado, que había dejado a mi familia, a mi mamá que casi la veo como cada un mes, a mi papá también. Mucho trabajo, mi familia que siempre me está apoyando y cumplir un sueño más es darle mucha alegría a mi familia", comentó en conversación con TNT Sports.

También fue consultado sobre la confianza que le ha dado Fernando Ortiz: "Agradecer, a los profes, a los compañeros que siempre me están apoyando y agradecido".

Por último se refirió a su relación con Arturo Vidal: "Yo lo veía en la tele y decía que nunca iba a poder jugar con él, pero ahora es todo un sueño", cerró.

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