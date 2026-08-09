La Central de Cámaras de Seguridad de Vitacura reveló imágenes del intento de encerrona que el escolta del exministro Luis Cordero frustró a disparos en esa comuna la noche del sábado.

Según el municipio, el vehículo en el que los delincuentes se movilizaban estaba bajo monitoreo por su eventual vínculo a un robo con intimidación ocurrido anteriormente en Vitacura, por lo que al enterarse de este hecho, personal municipal inició una persecución que terminó en la comuna de Lo Espejo, donde los antisociales chocaron con otro auto.

Finalmente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó medidas cautelares este domingo para los cuatro involucrados en el robo frustrado, dictando prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para un menor de 14 años.

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