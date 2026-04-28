Fernando de Paul fue operado con éxito después de su compleja lesión
El guardameta inició su proceso de recuperación.
Buenas noticias llegaron esta mañana a Colo Colo, ya que el portero y capitán Fernando de Paul fue operado con éxito tras la compleja lesión sufrida en el duelo frente a Palestino por la décima fecha en la Liga de Primera.
Fue una torcedura de tobillo la que obligó al cancerbero nacional a pasar por quirófano, allí fue intervenido por una lesión avulsiva proximal del isquiotibial derecho durante la mañana de este martes, según pudimos conocer en Cooperativa Deportes.
Si bien desde el recinto hospitalario no se ha dado fecha exacta, lo cierto es que De Paul inició su proceso de recuperación que se extenderá por al menos por cuatro meses.
Por lo pronto, el "Cacique" tendrá que poner la mira en su próximo partido el 3 de mayo, cuando les toque recuperar el duelo pendiente ante Coquimbo Unido en el Monumental por la novena fecha de la Liga de Primera.