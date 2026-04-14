Fernando de Paul y el aniversario de Colo Colo: "Lo mejor que podemos hacer es conseguir un triunfo"

El arquero y capitán de Colo Colo, Fernando de Paul, comentó el hecho de jugar como local el próximo domingo 19 de abril, día del aniversario 101 del club albo, y aseguró que lo mejor para celebrar ese día es sumar un triunfo ante Palestino en el Estadio Monumental.

"Especial es siempre jugar acá. Obviamente al ser el aniversario de Colo Colo y todo lo que generan los hinchas, creo que lo mejor que podemos hacer en esta fecha es conseguir un triunfo. Así que tratamos de estar tranquilos, sabemos todo lo que genera Colo Colo, pero tratamos de estar tranquilos y representar al hincha de la mejor manera dentro de la cancha", dijo el portero luego de una actividad publicitaria con una marca de automóviles.

"Nosotros estamos mentalizados en trabajar, en seguir mejorando y prepararnos para el partido del domingo. Un partido que va a ser difícil como todos, pero lo importante es que lleguemos todos a disposición del técnico y él va a ser quien decida quién esté mejor para jugar", añadió.

Sobre el liderato del equipo en la Liga de Primera, De Paul expresó que "más allá del momento, creo que Colo Colo siempre genera cosas. Los rivales siempre van a querer ganar, más en nuestra cancha".

"Hoy estamos en una buena posición en el campeonato. Falta muchísimo, como dije antes tenemos muchas cosas que mejorar y nosotros tenemos los objetivos bien claros", complementó.