Fernando Ortiz descartó a Javier Correa para el duelo ante O'Higgins en Rancagua

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, confirmó que el delantero argentino Javier Correa no será convocado para el partido de este sábado frente a O'Higgins. El estratego explicó que, pese a que el futbolista entrenó durante la semana, la decisión del staff fue no arriesgarlo debido a que aún no se encuentra en plenitud física.

"Javi no va a ser convocado. Está bien, ha entrenado, pero soy de la idea de cuidar a los jugadores. Al no estar al cien, prefiero que trabaje, se pueda curar al cien y pueda competir a partir de la semana que viene", aseguró el adiestrador del conjunto popular en conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental.

La ausencia del ariete trasandino representa una baja sensible para el esquema ofensivo de los "albos", que buscarán su tercer triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional. La dirigencia y el cuerpo técnico optaron por priorizar la recuperación total del jugador, con la mirada puesta en el duelo frente a Universidad de Chile de la subsiguiente jornada.