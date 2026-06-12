Ministro Arrau calificó de "golpe relevante" la muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció este viernes por la noche sobre la muerte de Héctor Rustherford Guerrero Flores, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que cayó bajo la sombra de la tutela de Washington sobre Caracas durante un ataque del Comando Sur de EE.UU. coordinado con Venezuela.

El deceso del "Niño Guerrero" —por quien el Gobierno de Donald Trump ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares— fue dado a conocer por el propio mandatario estadounidense en su red Truth Social, tras un operativo de inteligencia militar ejecutado en la zona fronteriza de México.

A través de una declaración en X, el ministro Arrau relevó que "la baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente".

En esa misma línea, el secretario de Estado chileno afirmó que "es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas".

"Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas", apuntó la autoridad, en alusión a las masivas detenciones y desarticulaciones de facciones delictivas logradas recientemente por las policías en el territorio nacional, como la denominada "Operación Tokio".

Alerta frente a las células locales

Pese a la magnitud de la caída del principal referente de la organización venezolana, el ministro de Seguridad llamó a no bajar los brazos ni caer en triunfalismos anticipados, advirtiendo que la estructura criminal posee ramificaciones autónomas y alta capacidad de resiliencia en Sudamérica.

"La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado.", concluyó Arrau.