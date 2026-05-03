Fernando Ortiz destacó al plantel tras triunfo de Colo Colo: "Somos un equipo"

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, valoró el triunfo 3-1 sobre Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, resultado que dejó al "Cacique" como líder del campeonato, y puso el foco en la competencia interna del plantel.

"Había que ganar. El equipo, desde el minuto cero, demostró que era un partido importante para poder despegarnos de los seguidores que teníamos en la tabla, y se ganó. En casos particulares, como el de Javi -Javier Correa-, creo que la competencia diaria y semanal lleva a que ellos se enfoquen día a día para estar disponibles. Que se puedan abrir situaciones de gol para los dos nueves también es muy importante, no solo para el equipo, sino para todos los jugadores", señaló.

Sobre su plan de partido y la utilización de dos centrodelanteros, el entrenador explicó: "Siempre trato de buscar alternativas para que el equipo pueda ser protagonista. Ustedes ya saben y nos conocemos: A mí el nombre dentro del campo de juego no me modifica si pienso que un jugador lo puede hacer mejor y si creo que el sistema puede ser el correcto. Hoy los jugadores lo entendieron. Javi encontró muchos espacios, necesitábamos que sacara al central y lo hizo en el primer tiempo. Resultó".

Ortiz también llamó a la calma pese al liderato. "Hay que estar tranquilos, esto es largo. Estamos solo a tres puntos de un rival más que importante de nuestra liga. Ya daremos vuelta la página; mañana estaremos pensando en la Copa de la Liga, que será un partido difícil el sábado contra Deportes Concepción", agregó.

Consultado por los jugadores que ingresaron desde la banca y por Gabriel Maureira, el DT remarcó el sentido colectivo de su plantel. "Somos un equipo. Esa es la respuesta. Entiendo y a veces puedo compartir las ganas de jugar de todo el mundo, pero saben que es una competencia semanal y los minutos hay que aprovecharlos. Somos un equipo y realmente estoy orgulloso de esos jugadores. Gabriel tiene mi apoyo y el de todos sus compañeros. También tiene una competencia sana con Eduardo, y el que yo vea mejor va a estar", afirmó.

El entrenador además tuvo palabras para los hinchas que asistieron al Monumental. "Hay que destacar a nuestra afición, a nuestra hinchada. Es algo que siempre digo y lo voy a decir eternamente: agradezco el apoyo que les dan a nuestros jugadores, tanto de local como de visitante. Ellos se van contentos y felices; el equipo gana y está puntero, pero los chicos tienen que tener los pies sobre la tierra sabiendo que el sábado tenemos otro partido importante", expresó.

De cara al duelo con Deportes Concepción por la Copa de la Liga, Ortiz anticipó: "Hacia allá va el foco. Desde mañana analizaremos a Concepción con respecto a esta competencia. Sabemos que también estamos en casa y, para seguir prendidos o buscar la clasificación, pondremos al mejor equipo que yo considere para ser un gran rival".

Finalmente, el técnico evitó proyectar el mercado de fichajes y fue consultado por la posibilidad de que Alexis Sánchez juegue en el fútbol chileno. "No me permito hablar, programar o proyectar hacia adelante. No estoy con esa idea. Sí puedo decir que Alexis es un excelente jugador y, si decide llegar a nuestra liga, hay que disfrutarlo. Después, mi cabeza ya está en Concepción", cerró.