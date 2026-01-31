Fernando Ortiz: Es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando
"Por el tema refuerzos, me sentaré con la directiva", agregó el entrenador.
Luego de un lamentable debut por la Liga de Primera, el técnico Fernando Ortiz repasó el cometido de Colo Colo ante Deportes Limache en Valparaíso y evidenció tranquilidad respecto al plantel, dejando abierta la puerta a nuevas incorporaciones.
"Estoy conforme. Básicamente es un equipo que estamos encontrando la mejor versión. Vuelvo a insistir, es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando para poder encontrar la forma que queremos", comenzó repasando.
Consultado por la necesidad de sumar algún jugador, el "Tano" apuntó: "Tácticamente entramos de una manera, luego la cambiamos. Por momentos fue bueno, por momentos no. Tenemos que rever, analizar y corregir. Por el tema refuerzos, me sentaré con la directiva mañana".
"No soy de hablar de jugadores individuales, sí hago un análisis en general. Lo único que voy a decir es que Claudio (Aquino) tuvo un estado gripal el día anterior, se pudo recuperar, pero por un tema físico preferí que un compañero", agregó.
Finalmente, Ortiz apuntó: "Si somos precisos, podemos lastimar. Es una derrota que hay que aceptarla, trabajar en la semana, preparar el partido del día sábado (ante Everton) y ganar en casa".