Fernando Ortiz: Es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando

Luego de un lamentable debut por la Liga de Primera, el técnico Fernando Ortiz repasó el cometido de Colo Colo ante Deportes Limache en Valparaíso y evidenció tranquilidad respecto al plantel, dejando abierta la puerta a nuevas incorporaciones.

"Estoy conforme. Básicamente es un equipo que estamos encontrando la mejor versión. Vuelvo a insistir, es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando para poder encontrar la forma que queremos", comenzó repasando.

Consultado por la necesidad de sumar algún jugador, el "Tano" apuntó: "Tácticamente entramos de una manera, luego la cambiamos. Por momentos fue bueno, por momentos no. Tenemos que rever, analizar y corregir. Por el tema refuerzos, me sentaré con la directiva mañana".

"No soy de hablar de jugadores individuales, sí hago un análisis en general. Lo único que voy a decir es que Claudio (Aquino) tuvo un estado gripal el día anterior, se pudo recuperar, pero por un tema físico preferí que un compañero", agregó.

Finalmente, Ortiz apuntó: "Si somos precisos, podemos lastimar. Es una derrota que hay que aceptarla, trabajar en la semana, preparar el partido del día sábado (ante Everton) y ganar en casa".