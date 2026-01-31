Coquimbo Unido perdió su histórico invicto tras caer con U. de Concepción en el duelo de campeones

En un historiado duelo de campeones, Universidad de Concepción fue el verdugo que le puso fin al histórico invicto de Coquimbo Unido luego de imponerse 1-0 en el Estadio Huachipato de Talcahuano por el inicio de la Liga de Primera 2026.

Pese a que el monarca de la Liga de Ascenso llegó a este partido con un cambio en su estructura técnica, la mano de Juan Cruz Real pareció no afectar a un equipo que salió directo a faltarle al respecto al reciente ganador de la Supercopa.

Apoyados en un incansable Cecilio Waterman, los "penquistas" contaron con las mejores ocasiones de cara al arco y solo Diego Sánchez se interpuso en que el marcador se abriese tempranamente.

Sin embargo, en el complemento las cosas cambiaron y una desatención significó la pérdida de una racha que se extendía desde abril de 2025. Francisco Salinas fue expulsado (51') por doble amarilla e inmediatamente Luis Rojas (53') aprovechó de convertir en una jugada a balón detenido.

Los pupilos de Hernán Caputto intentaron reaccionar, pero el técnico nuevamente se sumió a ver como el "campanil" festejó en su cara un triunfo en su retorno a la categoría de honor, resultado que además puso fin a 21 partidos sin derrotas en la Primera División.

Incluso, fueron 17 partidos los que hiló Coquimbo antes de caer, por lo que ahora tendrá que remediar esto en la siguiente fecha ante Palestino, el 7 de febrero. En tanto, Universidad de Concepción visitará el viernes 6 a Audax Italiano buscando mantener el impulso triunfal.