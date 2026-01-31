"No nos preocupa": RN desdramatiza tensión por delegados y subsecretarios de Kast

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, desdramatizó este sábado la tensión generada por la conformación del gabinete ministerial de José Antonio Kast, marcada por una mayoría de independientes, y aseguró que existe tranquilidad en las filas del partido de cara al nombramiento de delegados y subsecretarios.

La polémica surgió luego de que algunos miembros de la alianza -que esperan tener mayor representación en el futuro Gobierno- han expresado su preocupación por la posibilidad de que la próxima Administración vuelva a privilegiar perfiles independientes, como ya lo hizo con el gabinete de ministros.

El anuncio de los futuros delegados presidenciales, programado para esta semana, fue postergado a la próxima debido a la filtración de una lista con posibles nombres para ocupar esos cargos, esta vez con una marcada mayoría de republicanos e independientes. De esta manera, coincidirá la programación de los anuncios de subsecretarios y delegados presidenciales.

En ese contexto, el diputado Saeurbaum destacó que "el Presidente Kast hizo un esfuerzo notable de poder ampliar nuestra base electoral y social a través de un gabinete diverso, amplio, que interprete a sectores distintos de la derecha tradicional".

"Ahora se espera que en los subsecretarios haya una presencia mucho más notable de los partidos, también los seremis y el resto de los cargos", indicó.

"Pero a nosotros no nos preocupa tanto porque, la verdad, se han nombrado menos del 10% de todos los cargos y, evidentemente, los partidos van a tener un rol aprovechando la experiencia que existe en los dos gobiernos del presidente Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar", puntualizó el parlamentario.