Fernando Ortiz sobre la llegada de Vozinha: Yo no tengo idea

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, afirmó que "no tiene idea" sobre el arribo o no del guardameta Vozinha como refuerzo para la segunda rueda, tras el triunfo 4-3 de su equipo ante Everton en el Estadio Sausalito.

En una entrevista con TNT Sports, el estratega argentino le preguntó al periodista Daniel Arrieta qué sabía sobre el guardameta caboverdiano. Arrieta respondió que "no sabía nada", a lo que Ortiz contestó: "Yo tampoco".

El "Tano" profundizó sobre el duro encuentro ante los viñamarinos: "Un rival muy difícil, nos planteó muy bien el partido. Pudimos resolverlo en muchas ocasiones, donde a veces los errores cuestan caro, pero rescato la entrega de los jugadores, el querer ir a buscar el partido, pero hay que corregir también", comentó.

También profundizó sobre los fallos que se cometieron en el encuentro: "Nadie es perfecto y no todo sale siempre como uno lo planea. Al ser seres humanos, cometemos errores que pueden ser costosos, pero valoro la intención de revertir esas situaciones. Todos podemos fallar, pero la reacción colectiva del equipo estuvo a la altura".