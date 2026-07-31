Relatora ONU criticó eventual remoción de 56 jueces chilenos que viajaron con licencia médica
Margaret Satterthwaite dijo que tales magistrados "enfrentan procesos por conductas que no constituían una falta disciplinaria" en la legislación nacional.
"Preocupa que se esté utilizando la facultad extraordinaria (de desvinculación) para acallar el debate público a raíz de un escándalo", advirtió la experta.
La jurista estadounidense alertó que la arremetida de la Corte Suprema, hoy liderada por Gloria Ana Chevesich, "parece no cumplir con las garantías del debido proceso".