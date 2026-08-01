Colo Colo batió a Everton en un partidazo y sigue sin ceder terreno en la Liga de Primera

Colo Colo batió 3-4 a Everton en un partidazo disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar por la fecha 17 de la Liga de Primera y sigue sin ceder terreno en el liderato de la tabla de posiciones.

En una primera parte llena de emociones, el partido comenzó dominado por el cuadro "Oro y Cielo", que fue con todo hacia el arco defendido por Gabriel Maureira. El arquero se lució con un par de tapadas para mantener su arco en cero hasta el minuto 24, cuando no pudo hacer nada ante una buena definición dentro del área de Alan Medina, quien abrió el marcador a favor de los "Ruleteros".

Pero los "albos" pudieron llegar a la igualdad a través de una exquisita definición de Maximiliano Romero (32') ante la salida de Ignacio González, anotando la igualdad parcial en Viña del Mar. Diez minutos más tarde, Álvaro Madrid hizo valer la "ley del ex" para dar vuelta el marcador.

En los minutos finales de la primera parte, el árbitro del encuentro, Cristián Garay, tras revisar en el VAR, cobró un penal por una mano de Tomás Alarcón dentro del área, el cual terminó siendo convertido en gol por el futbolista uruguayo Alan Medina (45+3), quien firmó su doblete en el encuentro.

En la segunda parte, el "Cacique" tomó el manejo de la posesión del balón y fue en busca de desnivelar el marcador, lo que consiguió a través de Leandro Hernández (53'), quien aprovechó una buena asistencia de Álvaro Madrid. Pero la diferencia le duró tan solo dos minutos, ya que Julián Alfaro (55') volvió a poner todo en igualdad.

Pero los dirigidos por Fernando Ortiz siguieron dominando el juego y, con un gran pase de Leandro Hernández para Maximiliano Romero (62'), quien anotó su doblete y terminó dándole la victoria a los albos, que siguen sin decaer en el torneo nacional.

Con este triunfo, Colo Colo sigue firme en el liderato de la Liga de Primera 2026 con 41 puntos, mientras que Everton se mantiene en el octavo lugar con 23 unidades.

El siguiente partido de los albos será de visita frente a Unión La Calera el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas, por su parte los "Ruleteros" se medirán como forasteros ante Huachipato el sábado 8 de agosto a las 15:00 horas.