Fernando Ortiz tras vencer a La Calera: Tuvimos una mejoría en este partido

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz se reifiró a la victoria agónica frente a Unión La Calera en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera, donde destacó que "Tuvimos una mejoría en este partido en relación al pasado".

El técnico argentino analizó el duelo: "Creo que fuimos a buscar el resultado durante los 90 minutos. El rival tuvo sus momentos, pero en todo el segundo tiempo estuvimos encima, en busca de abrir el marcador. Estoy satisfecho, los protagonistas son los jugadores, que lograron sacar el resultado en nuestra casa y con nuestra gente".

También entregó detalles sobre la lesión de Javier Correa: "Termina saliendo con una contractura fuerte. Mañana (lunes) le harán los exámenes para tratar de que en caso de alguna lesión, tengamos una certeza".

Ortiz elogió a los canteranos y su rol en los últimos partidos: "Lo de los jovenes no me sorprende, ante las necesidades de hacer algo diferente dentro de la cancha, ellos responden, nada más que felicitarlos. Son parte del plantel, si el juvenil lo hace bien y requiero lo que yo pienso en mi cabeza, van a jugar".

Por último elogió al plantel y empezó a palpitar lo que será el próximo duelo: "Ganamos un partido en nuestra casa, tenemos que volver a conectar con la gente. Hay que demostrar y trabajar en la semana para ir a la cancha de O'Higgins".