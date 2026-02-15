Resumen: Limache es el puntero exclusivo de la Liga de Primera

Este fin de semana se desarrolló la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, con Deportes Limache como puntero luego de una jornada donde se vio la caída de Universidad Católica, un empate de Universidad de Chile y una agónica victoria de Colo Colo.

El último partido de la fecha definió al líder, pues Deportes Limache durmió en la cima luego de imponerse a O'Higgins el día sábado, a la espera de lo que hiciera Unión La Calera.

Finalmente los "cementeros", que ganaron sus dos primeras fechas, lamentaron una derrota por la mínima ante Colo Colo en el Monumental, que los dejó en el tercer lugar de la tabla y los "albos" escalaron en la parte alta.

En el podio arremetió Huachipato, que castigó por 3-0 a un Everton en crisis. Otro elenco que está a los tumbos en el torneo es Universidad de Chile, pues aún no encuentra el rumbo con Francisco Meneghini y empató 0-0 ante Palestino con un polémico cierre debido a un gol azul anulado.

Universidad Católica tampoco pudo celebrar, pues lamentó una derrota de 3-2 a manos de Cobresal en El Salvador, lo que cortó el envión de los dirigidos por Daniel Garnero.

El único conjunto estudiantil que sacó cuentas alegres fue Universidad de Concepción, que remontó por 2-1 ante Deportes Concepción en la reedición del derbi penquista, que no se jugaba desde hace 18 años.

Otro enfrentamiento de rivales zonales fue el caliente y polémico clásico que Coquimbo Unido se llevó ante Deportes La Serena: Un gol anulado y una expulsión desataron la furia en los granates, mientras el campeón se llevó el duelo gracias a Alejandro Camargo.

Por otra parte, Ñublense cosechó su primer triunfo en el torneo nacional, tras vencer 1-0 a Audas Italiano en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" con un tanto de Ignacio Tapia.

Los resultados de la tercera fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación cuarta fecha

Viernes 20 de febrero

Unión La Calera vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Deportes Concepción vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 21 de febrero

Huachipato vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio Huachipato

O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero

Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, 12:00 horas. Estadio La Portada

Audax Italiano vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Universidad de Chile vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Nacional

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.