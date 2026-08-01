Fernando Ortiz y victoria ante Everton: Hubo errores que nos volvieron a costar caro

El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz, puntualizó algunos fallos en la victoria 4-3 ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

"Hubo errores que nos volvieron a costar caro, pero me quedo con la entrega del equipo. Nos llevamos tres puntos para Santiago, importantísimos para seguir sumando", comentó en conferencia de prensa.

También comentó el rendimiento de algunos jugadores como Arturo Vidal: "Son seres humanos. No somos máquinas, tampoco perfectos. El rival nos estudia. Hay muchísimos complementos que conllevan a lo que sucedió. Algunos rendimientos individuales quizás no estuvieron a la altura de lo que venimos demostrando, pero lo mejor es el carácter de querer sacar adelante el partido", puntualizó.

Por último Ortiz elogió la forma de jugar que tuvieron los viñamarinos: "Everton me planteó un partido que hacía rato que no nos podían "encontrar la vuelta", por decir. Salvo el partido de Recoleta por Copa Chile, jugaron algo similar y lo pudimos sacar adelante".