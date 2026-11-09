Hinchas recibieron de madrugada al plantel de Colo Colo en el Monumental

Cientos de hinchas de Colo Colo se quedaron hasta horas de la madrugada en las inmediaciones del Estadio Monumental para esperar al plantel que viajó desde Chillán y así continuar con las celebraciones luego de la estrella 35 concretada ayer domingo con el triunfo por 1-2 ante Ñublense.

Así lo evidenció Tomás Alarcón, quien en sus redes sociales subió una historia para mostrar la algarabía de los fanáticos.

Además, en otros registros se ve cómo algunos forofos acompañaron el viaje del bus del plantel albo desde la Región del Ñuble.