El papa León XIV llegó en la víspera a Argentina para continuar con su gira por Sudamérica, donde reflexionó sobre el cuidado de la palabra, el diálogo con los que piensan distinto, la crisis de la educación y la tradición argentina de apostar a la universidad, políticas de discapacidad y la protección de los dos, de los más frágiles, el aborto y la corrupción.

"Quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", aseveró el pontífice en su discurso en el Palacio Libertad, en presencia del presidente Javier Milei.

El papa continuará su visita en Argentina con una actividad masiva en la zona de Palermo y se espera que se reúna con representantes del mundo del trabajo, entre ellos, la Confederación General del Trabajo.

Escucha el informe completo del periodista Ulises Encina.

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