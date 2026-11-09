Investigan homicidio de mujer en las afueras de Cesfam en Pedro Aguirre Cerda

La Fiscalía ECOH investiga el homicidio de una mujer de 40 años en las puertas de un Cesfam en la comuna de Pedro Aguirre Cerda durante la noche de este domingo.

El hecho ocurrió en el Cesfam Edgardo Henríquez, ubicado en la Avenida Clotario Blest, donde la víctima esperaba a un familiar cerca de las 23:30 horas.

La fiscal Luz Gavilán detalló que "ella se encontraba a la espera de un pariente que se encontraba siendo atendido, por lo que ella se encontraba en las afueras del centro asistencial acompañada de una amiga. Es ahí, mientras esperaban, que se produce la circulación de esta motocicleta con dos sujetos, el acompañante es quien se baja y es el que perpetra los disparos a corta distancia de la víctima".

La mujer recibió dos impactos en la cabeza, falleciendo producto de la gravedad de sus heridas.