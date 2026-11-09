Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.9°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Investigan homicidio de mujer en las afueras de Cesfam en Pedro Aguirre Cerda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dos sujetos en motocicleta llegaron hasta el lugar y le dispararon en dos ocasiones.

Investigan homicidio de mujer en las afueras de Cesfam en Pedro Aguirre Cerda
 @ECOH_FiscaliaRM
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fiscalía ECOH investiga el homicidio de una mujer de 40 años en las puertas de un Cesfam en la comuna de Pedro Aguirre Cerda durante la noche de este domingo.

El hecho ocurrió en el Cesfam Edgardo Henríquez, ubicado en la Avenida Clotario Blest, donde la víctima esperaba a un familiar cerca de las 23:30 horas.

La fiscal Luz Gavilán detalló que "ella se encontraba a la espera de un pariente que se encontraba siendo atendido, por lo que ella se encontraba en las afueras del centro asistencial acompañada de una amiga. Es ahí, mientras esperaban, que se produce la circulación de esta motocicleta con dos sujetos, el acompañante es quien se baja y es el que perpetra los disparos a corta distancia de la víctima".

La mujer recibió dos impactos en la cabeza, falleciendo producto de la gravedad de sus heridas.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada