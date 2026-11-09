Masivo desalojo de más de 800 personas en toma de Cerrillos
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Personal municipal y de Carabineros trabaja durante la mañana de este lunes en el desalojo y posterior demolición de una franja de tres hectáreas de la toma Nuevo Amanecer, ubicada en un sector colindante a la Ruta 68 en la comuna de Cerrillos.
Las más de 800 personas que viven en la zona aseguran no haber sido notificados o haber recibido muy poco plazo para poder retirarse desde el lugar.
Se han registrado incidentes menores, con la presencia de barricadas en el ingreso a la toma.
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