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Masivo desalojo de más de 800 personas en toma de Cerrillos

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Personal municipal y de Carabineros trabaja durante la mañana de este lunes en el desalojo y posterior demolición de una franja de tres hectáreas de la toma Nuevo Amanecer, ubicada en un sector colindante a la Ruta 68 en la comuna de Cerrillos.

Las más de 800 personas que viven en la zona aseguran no haber sido notificados o haber recibido muy poco plazo para poder retirarse desde el lugar.

Se han registrado incidentes menores, con la presencia de barricadas en el ingreso a la toma.

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