Iván Román tras su estreno en Colo Colo: Duele que el triunfo se nos escape

Tras su estreno con la camiseta de Colo Colo, el defensor Iván Román se expresó en redes sociales y aseguró que el hecho de estrenarse con el cuadro albo es un "sueño cumplido".

"Sueño cumplido, nuevas ilusiones y un nuevo desafío", expresó.

"Duele que el triunfo se nos escape en el último minuto, pero a seguir trabajando y dando todo por esta camiseta", añadió en un posteo en Instagram.