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Iván Román tras su estreno en Colo Colo: Duele que el triunfo se nos escape
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El defensor compartió sus sensaciones a través de redes sociales.
El defensor compartió sus sensaciones a través de redes sociales.
Tras su estreno con la camiseta de Colo Colo, el defensor Iván Román se expresó en redes sociales y aseguró que el hecho de estrenarse con el cuadro albo es un "sueño cumplido".
"Sueño cumplido, nuevas ilusiones y un nuevo desafío", expresó.
"Duele que el triunfo se nos escape en el último minuto, pero a seguir trabajando y dando todo por esta camiseta", añadió en un posteo en Instagram.