Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.1°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Iván Román tras su estreno en Colo Colo: Duele que el triunfo se nos escape

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor compartió sus sensaciones a través de redes sociales.

Iván Román tras su estreno en Colo Colo: Duele que el triunfo se nos escape
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras su estreno con la camiseta de Colo Colo, el defensor Iván Román se expresó en redes sociales y aseguró que el hecho de estrenarse con el cuadro albo es un "sueño cumplido".

"Sueño cumplido, nuevas ilusiones y un nuevo desafío", expresó.

"Duele que el triunfo se nos escape en el último minuto, pero a seguir trabajando y dando todo por esta camiseta", añadió en un posteo en Instagram.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada