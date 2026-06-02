Jaime Pizarro sobre un retorno de Carlos Palacios: "En este momento no es factible"

Jaime Pizarro, ejecutivo del área deportiva de Blanco y Negro, habló con la prensa y aprovechó de responder sobre la intensión expresa de Carlos Palacios por un futuro regreso a Colo Colo, y que se hicieron eco rápidamente tras un semestre sin fútbol en Boca Juniors por lesiones.

"Tuve la oportunidad de ver unas imágenes y una apreciación que él daba, particularmente señalando que 'en algún momento' en el futuro le gustaría volver a Colo Colo. Ese momento no sé si podrá ser en algunos años más o cuándo pueda materializarse", señaló.

"Por supuesto que las expresiones de voluntad tienen que estar siempre acompañadas de realidad, los momentos y las condiciones para que se puedan llevar adelante", sumó ante la pregunta de Cooperativa Deportes tras la comparecencia de un par de jugadores albos ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Pizarro remarcó que "él es un jugador que tiene club en este momento, que está desarrollando su actividad y tiene, incluso, un largo contrato vigente. Por lo tanto, sobre esa materia es solo una expresión de voluntad y que obviamente entendemos como un deseo futuro".

"Se ve difícil porque, insisto, esto implica una situación que debe llevar a negociaciones y diferentes etapas, que en este momento no es factible", remarcó a la salida en Quilín.