Aguas del Valle confirmó suspensión del suministro en sectores de Coquimbo y La Serena

Aguas del Valle confirmó este domingo que realizará cortes del suministro en sectores de Coquimbo y La Serena debido a la persistente alta turbiedad del Río Elqui a causa del sistema frontal.

"Se solicita a la comunidad realizar un acopio responsable y acotado de agua potable. La empresa reforzó su plan de abastecimiento alternativo con más de 100 estanques y camiones aljibe para atender a la población mientras se extienda la contingencia", pidió la empresa.

La medida comenzará a las 20:00 horas de este domingo y, de mantenerse las condiciones previstas, el servicio podría comenzar a restablecerse gradualmente desde las 06.00 horas de este lunes.

El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, explicó que "durante los últimos cuatro días hemos desplegado todas nuestras capacidades operacionales y utilizado al máximo nuestras fuentes de respaldo para mantener la continuidad del servicio a las familias de la conurbación".

Sin embargo, añadió, "la turbiedad del río supera en más de 20 veces los niveles que permiten producir agua potable de manera segura, en una situación que no se registraba hace más de 30 años en la región".

Las zonas que se quedarán sin suministro

La Serena : Cerro Grande, San Joaquin, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa.

: Cerro Grande, San Joaquin, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. Coquimbo: Peñuelas, Punta Mira y San Juan

La ubicación de los puntos de abastecimiento puede revisarse en este enlace.

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