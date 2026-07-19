Defensa responde a alcaldes por despliegue militar: "Todo lo que se ha solicitado ha sido satisfecho"

El ministro de Defensa subrogante, Christian Bolívar, aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen capacidades desplegadas y otras disponibles para enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal, pero enfatizó que su utilización depende de los requerimientos que realicen las autoridades civiles a cargo de la emergencia.

Desde la Región de Coquimbo, donde supervisó el despliegue militar, Bolívar explicó que el Ejército ya trasladó un hospital modular de campaña a Ovalle y reforzó la presencia aérea con nuevos helicópteros para apoyar evacuaciones, rescates y recuperación de la conectividad.

Consultado por las críticas de alcaldes y autoridades locales, quienes han señalado que ha faltado presencia militar en sectores aislados, el secretario de Estado respondió que "todo lo que se ha solicitado ha sido satisfecho en forma oportuna" y que, si se requieren más recursos, "se pondrán a disposición".

En ese contexto, afirmó que aún existen capacidades militares que no han sido utilizadas porque no han sido requeridas formalmente.

"Tenemos medios que están sin ser empleados. Si la autoridad local los requiere, estarán disponibles. Hay medios desplegados, pero las soluciones han sido resueltas por otras capacidades locales, ya sea del Ministerio de Obras Públicas o de las mismas municipalidades", sostuvo.

Bolívar insistió en que las Fuerzas Armadas no pueden actuar de manera autónoma, sino que deben responder a solicitudes canalizadas por las autoridades responsables de la gestión de la emergencia.

"Lo que se requiere es una adecuada coordinación. Si se necesitan más medios, las instituciones dispondrán de ellos, pero deben ser requeridos por los canales correspondientes", recalcó.

Descarta que ausencia del ministro de Defensa afecte la emergencia

Respecto de las críticas por la ausencia del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien se encuentra fuera del país durante la emergencia, Bolívar descartó que ello haya afectado la conducción de las Fuerzas Armadas.

Explicó que el titular de la cartera participa en una misión oficial previamente programada, correspondiente a un ejercicio internacional de la Armada, y que su regreso está previsto para este domingo por la noche.

"No creo que el hecho de que el ministro no se encuentre físicamente en el país vaya a afectar el desempeño de las instituciones. Esto tiene otra lógica y, en mi opinión, ha funcionado muy bien", afirmó.

Asimismo, indicó que el Presidente José Antonio Kast le encomendó trasladarse a Coquimbo para verificar en terreno el apoyo militar y evaluar eventuales nuevas necesidades derivadas del sistema frontal.