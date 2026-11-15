Javier Correa hizo un guiño a Instituto de Córdoba: Todos los días tengo ganas de volver

En medio de la pausa en la Liga de Primera por la fecha FIFA y rumores de cara al mercado de pases, el delantero de Colo Colo Javier Correa habló su amor por Instituto de Córdoba y evidenció su deseo de regresar al conjunto argentino.

El goleador albo conversó con el programa "La Popu" de la radioemisora trasandina Cadena 3 y se le consultó sobre un retorno al cuadro albirrojo para el 2027, aprovechando que el equipo clasificó a Copa Sudamericana: "Yo no puedo decir 'sí' porque voy a ser preso de mis palabras. Depende de ellos (los dirigentes), no depende de mí ahora", señaló.

Ante la insistencia sobre si desea volver a Instituto, Correa reiteró: "obvio, siempre, todos los días". Luego mostró una camiseta colgada en la pared de su casa: "Bajo todos los días y la tengo ahí, y no voy a tener ganas. Pero bueno, no depende de mí".

"Uno salió de ahí. Hacía locuras para ir a la cancha, me piraba de los entrenamientos de Unión Florida para ver los entrenamientos de Instituto. íbamos con mis amigos a pedir firmas, camisetas. Nunca ganamos nada, pero íbamos; cuando Instituto estaba en Primera, en la B, iba siempre", relató.

"Siempre ese sentido de Instituto lo tengo... de agradecido. Me ayudó en mi crecimiento para ser lo que soy hoy, confió en mí cuando tenía 16 años, que es una locura. Es un amor que no puedo explicar", añadió.

Independiente de este guiño para el futuro, y versiones sobre la idea de partir por motivos familiares, Javier Correa tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2027, con un pase que ronda los $800.000 dólares.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, recientemente abordó los rumores y expresó que tras el fallecimiento de su suegro "la institución ha estado con él, lo estamos apoyando, es nuestro goleador, queremos que continúe y queremos reforzar el equipo con él adentro".