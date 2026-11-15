Presidente Kast arribó a Vietnam con la mirada puesta en intercambio comercial

El Presidente José Antonio Kast ya arribó a Vietnam -la primera parada de su gira por Asia, que también incluirá la visita a China y Japón- tras 26 horas de vuelo y una escala en Sudáfrica.

La gira presidencial tiene como objetivo potenciar el intercambio comercial con los países mencionados, por lo que la comitiva está conformada por autoridades de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y ChileCarne, entre otras instituciones.

Al Mandatario también lo acompaña su esposa y Primera Dama, María Pía Adriasola. (Foto: Presidencia)

Uno de los objetivos que se busca formalizar es la exportación de carne a Vietnam. El presidente de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez, señaló que dicho país "es un mercado que interesa hace varios años" para el vacuno, el cerdo y el pollo nacional.

"Nosotros exportamos mucho a Japón, a Corea (del Sur) y a China, y Vietnam era uno de los mercados que hace tiempo queremos abrir. Todas las negociaciones técnicas ya están hechas: el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Agricultura, la Subrei... todos han hecho su parte y ya desde ese punto de vista ya estamos listos" para formalizar el acuerdo, sostuvo.

"La misma autoridad vietnamita estuvo en Chile y visitó nuestras plantas, por lo tanto solamente falta la firma final y creemos que tal vez, si tenemos suerte, la visita del Presidente puede ayudar en eso", afirmó Domínguez.

Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que Chile tiene "un intercambio con Vietnam, pero que todavía tiene mucho espacio para seguir intensificándose".

"Es un comprador de nuestros productos, sobre todo agroindustriales, como salmones y frutas. En nuestro caso (buscamos) poder generar vínculos, relaciones, con el mundo empresarial de Vietnam, es fundamental para fortalecer esas articulaciones", agregó.

Este 2026 se cumplen 55 años desde que iniciaron las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Chile, mientras que el tratado de libre comercio se firmó en 2011 y contempla más de 9.000 productos.