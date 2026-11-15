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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio dejó un fallecido y tres viviendas consumidas en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La emergencia movilizó 17 máquinas con 120 bomberos de la comuna y contaron con el apoyo de voluntarios de otros lugares de Santiago.

El siniestro se inició durante la madrugada y dejó con pérdida total el inmueble que resultó principalmente afectado.

Incendio dejó un fallecido y tres viviendas consumidas en Maipú
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Un incendio estructural en la comuna de Maipú dejó a una persona fallecida y tres viviendas consumidas por las llamas de diverso tipo de consideración.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió durante la madrugada en el Pasaje Cruz del Sur, movilizando a un total de 17 máquinas y cerca de 120 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Maipú. Asimismo, contaron con el apoyo de distintos cuerpos de la Región Metropolitana, que en conjunto trabajaron para evitar la propagación de las llamas.

Tras el control de la emergencia, se dio cuenta el hallazgo del cádaver de una persona de sexo masculino, de entre 37 y 40 años de edad, al interior del inmueble que resultó principalmente afectado y que terminó con pérdida total.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Francisco Marengo, precisó que "se procedió a hacer el trabajo de búsqueda y rescate, ventilación, encontrándose tres viviendas afectadas: una en su totalidad y dos por propagación. Hasta el momento son tres familias, desconozco la cantidad de personas afectadas, solamente tenemos una persona fallecida en el interior de la casa principal afectada".

El Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Maipú quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el inicio del fuego.

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