Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.2°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Javier Correa salió lesionado en el duelo de Colo Colo ante La Calera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante presentó molestias físicas.

Javier Correa salió lesionado en el duelo de Colo Colo ante La Calera
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mala noticia recibió Colo Colo en los primeros minutos de su partido ante Unión La Calera por la tercera fecha de la Liga de Primera: El atacante argentino Javier Correa salió lesionado en el Estadio Monumental.

Correa presentó molestias físicas y fue reemplazado por el joven Leandro Hernández en el minuto 24.

El cuerpo médico revisó al ariete trasandino y determinó su sustitución tras constatar un problemas muscular, específicamente en el isquiotibial izquierdo. La gravedad de su dolencia será revisada en las próximas horas.

Mira la molestia de Javier Correa al salir de la cancha:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada