Javier Correa salió lesionado en el duelo de Colo Colo ante La Calera

Una mala noticia recibió Colo Colo en los primeros minutos de su partido ante Unión La Calera por la tercera fecha de la Liga de Primera: El atacante argentino Javier Correa salió lesionado en el Estadio Monumental.

Correa presentó molestias físicas y fue reemplazado por el joven Leandro Hernández en el minuto 24.

El cuerpo médico revisó al ariete trasandino y determinó su sustitución tras constatar un problemas muscular, específicamente en el isquiotibial izquierdo. La gravedad de su dolencia será revisada en las próximas horas.

Mira la molestia de Javier Correa al salir de la cancha: