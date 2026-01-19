Javier Correa y el mensaje a sus críticos: Hay muchos que quieren estar en este lugar

El delantero de Colo Colo, Javier Correa, se refirió a la derrota por 2-3 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata y envió un mensaje picante a sus críticos tras marcar un doblete: "Hay muchos que quieren estar en este lugar".

En conversación con ESPN tras el encuentro ante Alianza Lima, el delantero argentino fue consultado por sus dos goles: "La verdad es que se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé (esforzarse)".

También se refirió a lo que fue el encuentro ante el conjunto peruano: "Creo que tenemos que seguir puliendo el sistema de juego, nunca pudimos sostener el empate, contento por que se abrió el arco, pero sabemos que el camino es largo".

Por último se refirió a los objetivos que tiene el "Cacique": "Hicimos una pretemporada bárbara, sabemos que la verdadera cara se verá a partir del 1 de febrero".